La Bourse de Tunis clôture la séance de jeudi, sur une hausse de 0,28% réalisée par le Tunindex à 7 194,58 points soit un volume d’échanges de 2,350 MD, selon MCP.

A la Hausse, le titre ATB s’est monnayé à 4,77 D, soit une progression de 5,76%, suivi de SAH qui a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,366 MD, à 11,84 D, soit une hausse de 3,85%. Le titre STB quant à lui a réalisé une hausse de 3,02%, à 4,09 D.

Dans le vert, UBCI et UADH ont gagné respectivement 2,94% et 2,52%, pour clôturer à 30,40 D et 1,22 D.

A la baisse, le titre TUNISIE VALEURS a chuté de 4,30%, à 16,22 D. Les titres SOCIETE CIMENT DE BIZERTE et CARTHAGE CEMENT ont réalisé les deux une baisse, de l’ordre de 2,60%, à 1,12 D.

Dans le rouge, les titres SOTUVER et GIF FILTER ont réalisé une baisse respective de 1,57% et 1,47%, à 9,35 D et 0,67D.