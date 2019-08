La Bourse de Tunis débute la séance de ce vendredi 16 août 2019 dans le rouge où le Tunindex affiche une baisse de 0,07% avec 7 173.15 points dans un volume total de 0,193 MTND.

Dans le vert, SOMOCER grimpe de 2% à 1,02 TND suivie par SOTUMAG et HEXABYTE qui gagnent respectivement 1,78% et 1,61% à 2,28 TND et 6,30 TND.

A la baisse, le titre UADH chute de 4,95% à 1,15 TND tout comme ESSOUKNA et SOTRAPIL qui enregistrent un amoindrissement respectif de 4,05% et 2,95 % 2,13 TND et 13,78 TND.