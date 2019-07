Décès de Béji Caïd Essebsi : Justin Trudeau salue le rôle clé du défunt président dans la transition démocratique de la Tunisie

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a rendu hommage à la mémoire du président Béji Caïd Essebsi, décédé jeudi 25 juillet 2019.

Dans son message, Trudeau exprime la compassion du Canada à la Tunisie au moment où les Tunisiens pleurent la perte de leur président. Il salue le rôle clé joué par le président Caïd Essebsi dans la transition démocratique du pays.

Trudeau présente, au nom du gouvernement du Canada, ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis du président Béji Caïd Essebsi, ainsi qu’aux Tunisiens et à leur gouvernement.

Le Premier ministre canadien réitère également l’engagement de son pays à travailler avec le gouvernement tunisien pour promouvoir la démocratie, la paix et la sécurité, les droits de la personne et l’égalité hommes-femmes.