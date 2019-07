David Rosenwasser, spécialiste du marketing, a séjourné en Tunisie au printemps dernier, pour aider le ministère du Tourisme à élaborer un plan destiné à créer les conditions d’un retour des touristes américains en Tunisie.

D’après le site américain stltoday.com, un expert américain a récemment officié, pendant deux semaines, pour le compte du ministère du Tourisme et de l’Artisanat tunisien, afin de l’aider, à sa demande, à élaborer un plan marketing stratégique destiné à attirer les touristes américains en Tunisie. Cette action a été financée par une subvention du programme Fullbright.

En effet, pendant deux semaines ce printemps, David Rosenwasser a collaboré avec le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat à Tunis pour l’aider à créer un plan marketing stratégique pour attirer les touristes américains en Tunisie.

Jadis directeur du tourisme à St. Charles (Missouri), Rosenwasser a par la suite occupé divers postes de direction dans le marketing (comité d’organisation des Jeux olympiques de Los Angeles, le St. Paul Civic Center au Minnesota, et la Niagara Tourism and Convention Corp, etc.), puis il a opéré comme consultant au sein de Booth and Case LLC., avant de commencer à enseigner à Lindenwood University, en 2011.

Interrogé sur l’action qu’il a menée en Tunisie, l’expert américain n’a pas voulu en dévoiler le contenu et les objectifs. Mais visiblement, celle-ci commence à produire ses effets.

Et ce n’est certainement pas le fait du hasard si l’on reparle de nouveau de touristes américains. Le premier à le faire a justement été le nouvel ambassadeur US en Tunisie, Donald Blome, qui, le 18 avril 2019, a annoncé le come back des touristes américains, en Tunisie en général et dans le sud du pays en particulier.

Le diplomate américain a fait cette annonce lors d’une visite à Tozeur, dans le cadre du programme de l’association «Laletehom» pour la consolidation des capacités des femmes dans les régions démunies.

Un mois et demi plus tard, ce fut au tour du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, de révéler que «plusieurs agences de voyages américaines ont exprimé leur intérêt à organiser des excursions touristiques en Tunisie». Lequel ministre doit justement se rendre ce mois-ci à Washington et à New York pour préparer ce come back lors d’entretiens avec les responsables de ces agences.

En outre, des journalistes américains –mais aussi mexicains et brésiliens- sont venus en Tunisie pour couvrir le pèlerinage de La Ghriba et en ont profité de l’occasion pour visiter plusieurs sites touristiques. Dans l’espoir qu’ils donnent à leurs compatriotes l’envie de leur emboîter le pas.

MM