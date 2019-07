Si l’on en croit le site toutleco.fr, la société française spécialisée dans la fabrication de chaussures, Jallatte, serait sur le point de reprendre ses activités en Tunisie, plus précisément à Bizerte.

«Pionnier de la chaussure de sécurité en France, écrit le site, Jallatte retrouve de l’avance depuis son rachat en 2014 par le groupe italien U-Invest. Après plusieurs années de crise et de plans sociaux, la société du Gard a intégré en 2018 une activité jusque-là produite en Tunisie ».

Et de rappeler que « ce pionnier de la chaussure de sécurité, qui a longtemps été leader sur son marché, a employé jusqu’à 800 personnes avant de se vider progressivement de ses employés. Entre 1983 et 2014, les stratégies à court terme de ses propriétaires successifs, industriels ou financiers, se sont traduites par plusieurs plans sociaux et une délocalisation de la production en Tunisie. L’usine cévenole ne compte plus aujourd’hui que 70 salariés ».

En tout cas, si cette énième “délocalisation” de Jal Group en Tunisie, plus précisément à Bizerte, se confirmait, alors on pourrait dire que la confiance des investisseurs étrangers en le site Tunisie se met en place.

Rappelons que cette entreprise, Jallatte ou Jal Group, a fait couler beaucoup d’encre en Tunisie, avec des problèmes de licenciement entre autres. Une affaire que webmanagercenter avait largement couverte.

