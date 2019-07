La Galaxy A de Samsung présentée aux journalistes tunisiens

C’est dans une ambiance bon enfant que Samsung Mobile Tunisie a convié plusieurs journalistes à son cocktail baptisé “À la découverte de la Série A”, et ce le mercredi 10 juillet 2019, et pas n’importe où, au LunaSea – Regency Hotel Gammarth. Et pour agrémenter le tout, une troupe de danse africaine.

Pour la présentation de la soirée, il y avait bien évidemment l’inévitable Azer Jaafoura, Corporate Marketing Manager Samsung Electronics Maghreb Arab – Tunisia Branch, ainsi que le représentant Samsung Electronics pour la Tunisie et la Libye…

Vous aurez compris, il s’agissait de dévoiler, aux médias tunisiens, les secrets du Galaxy A (A10, A20, A30, A50, A70 et A80).

Et comme vous devez aussi imaginer, tout le monde était là ou presque.

Tout d’abord, il faut noter que la série Galaxy A de Samsung comporte les modèles milieu de gamme de la marque sud-coréenne. Cependant, en dépit de leur positionnement tarifaire, leur fiche technique de haute facture.

En effet, les Galaxy A, expliquent les médias spécialisés, héritent des technologies présentes dans les Galaxy S par ailleurs très performantes cela dit au passage, mais avec quelques changements.

Il faut dire que la firme sud-coréenne a dû revoir pratiquement de fond en comble sa gamme afin de résister à la déferlante des smartphones chinois. Et c’est réussi, selon la presse spécialisée!

Du coup, les smartphones des Galaxy A font partie des modèles les plus vendus par la marque sur les différents marchés, car justement grâce à leur excellent rapport qualité-prix.

Les prix justement, ils varient de 350 dinars à plus de 1200 dinars.

TB