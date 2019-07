Nouveau PEUGEOT PARTNER  : Maîtriser l’impossible

Joindre l’utile à l’agréable, prendre la route chaque jour avec le même enthousiasme, optimiser son temps, garantir sa sécurité et proposer une robustesse à toute épreuve, c’est l’offre que PEUGEOT réserve aux professionnels avec l’arrivée, sur le marché des véhicules utilitaires, du nouveau PEUGEOT PARTNER.

Equipé en série du PEUGEOT i-Cockpit®, inédit dans cette catégorie, le nouveau PEUGEOT PARTNER signe une nouvelle expérience de conduite dans un environnement qui favorise une plus grande productivité.

PEUGEOT révolutionne ainsi le segment des fourgonnettes avec une approche efficace, plus dynamique et plus généreuse qui s’inscrit dans l’alliance parfaite de la polyvalence d’usage et du plaisir de conduire qui fait l’ADN de la marque.

Avec un dessin énergique, le nouveau PEUGEOT PARTNER, pratique et élégant, se dote d’une offre inédite d’aides à la conduite, de même niveau que les berlines récentes. Deux innovations majeures et inédites font leur apparition : l’indicateur de surcharge et le Surround Rear Vision qui permet une vision par camera des angles morts.

Avec des dimensions parfaitement inscrites dans le segment, un confort élevé ou encore une cellule de chargement plus pratique et modulable que jamais, il est un véritable bureau mobile stimulant et sans stress.

Chaque professionnel trouvera la configuration qui lui permettra de travailler efficacement notamment avec la version Grip pour répondre à un besoin de prestations robustes en toutes circonstances, ou la version Asphalt pour ceux qui ne comptent pas le temps passé dans leur véhicule.

Le nouveau PEUGEOT PARTNER renforce l’ambition d’entreprendre et la capacité d’action des utilisateurs, et permet de dépasser ce qui semble impossible.

De l’inédit sur le segment des véhicules utilitaires !

L’habitacle du nouveau PEUGEOT PARTNER surprend par le standing de son intérieur, jusqu’alors le privilège des véhicules particuliers. Il est équipé de nouvelles technologies utiles particulièrement innovantes, qui favorisent une conduite stimulante, instinctive et sécurisante.

« Le nouveau PEUGEOT PARTNER renouvelle 20 ans d’histoire de robustesse et de qualité éprouvées par les professionnels. Après le succès de nos derniers lancements, notre offensive SUV avec les PEUGEOT 2008, 3008 et 5008, et dans la lignée du nouveau PEUGEOT RIFTER, nous devions concevoir notre vision du véhicule utilitaire avec la même ambition : bousculer le marché avec des équipements innovants et inédits ! C’est ainsi que, plébiscité par nos clients, l’emblématique PEUGEOT i-Cockpit® équipe en série le nouveau PEUGEOT PARTNER. Haut de gamme et valorisant, il représente une synthèse entre plaisir et praticité pour son utilisateur», déclare Jean-Philippe IMPARATO, Directeur Général de PEUGEOT.

Le Peugeot i-Cockpit® : pour la première fois sur un utilitaire

Diffusé à ce jour à plus de 4 000 000 d’exemplaires, le PEUGEOT i-Cockpit® équipe pour la première fois un véhicule utilitaire.

Plus qu’une nouvelle prestation, le PEUGEOT i-Cockpit® s’affirme comme une exigence pour les professionnels à la recherche permanente d’outils qui leur permettent d’augmenter la qualité et les performances au travail. Il procure une conduite intuitive grâce à une ergonomie optimisée et conjugue confort et sécurité avec :

– Un volant compact à double méplats pour une meilleure préhension et maniabilité : des manœuvres plus rapides et moins fatigantes et un plaisir décuplé.

– Un combiné tête haute situé dans le champ de vision du conducteur qui permet de lire les informations essentielles sans quitter la route des yeux : un gage de sécurité et de confort.

– Un écran tactile capacitif 8‘’ situé au centre du tableau de bord et orienté vers le conducteur avec un accès direct et permanent aux principales fonctions de confort : radio, navigation, paramètres véhicule, téléphone…

LE SURROUND REAR VISION : MAITRISER SON ENVIRONNEMENT

Plus besoin de choisir entre protection du contenu du véhicule et visibilité ! Ce système innovant constitue une aide à la conduite précieuse et restitue les vues alentours du véhicule. Le conducteur bénéficie ainsi d’une visibilité extérieure optimale en tous points de son véhicule facilitant ainsi sa conduite et ses manœuvres.

Le nouveau PEUGEOT PARTNER est équipé de 2 caméras : l’une implantée sur le pied du rétroviseur latéral passager, l’autre bi-fonction en haut des portes battantes tôlées.

Elles permettent :

– Une vue latérale côté passager qui évite l’angle mort ;

– La vue arrière de surveillance lointaine de l’environnement arrière du véhicule ;

– En marche arrière, une vue de la zone arrière proche du véhicule pour faciliter les manœuvres dans les entrepôts, certaines zones de chantier encombrées d’obstacles ou encore en milieu urbain.

Les images sont restituées sur un écran de 5’’ positionné en lieu et place du rétroviseur intérieur pour une vision rapprochée de l’environnement immédiat, une réactivité et une sécurité renforcées.

L’indicateur de surcharge : s’organiser en totale autonomie

Généreux en capacité de charge et en volume utile, le nouveau PEUGEOT PARTNER est équipé d’un indicateur de surcharge : une technologie embarquée particulièrement innovante qui assure une sécurité en toutes circonstances.

Le procédé est simple et efficace : la mesure de la masse s’effectue de manière automatique au démarrage et peut également se faire à l’arrêt depuis la cellule de chargement via la commande dédiée située dans la zone de chargement.

A partir de 90% de charge totale du véhicule une LED blanche s’allume sur la commande, tandis que si la charge limite autorisée est dépassée une LED ambre s’allumera, complétée par une alerte visuelle sur le tableau de bord.

Outil pratique et performant, l’indicateur de surcharge est un gage de sécurité. En prévenant la surcharge, il évite l’altération du comportement routier et ses risques associés, comme l’éclatement des pneus, la perte de contrôle du véhicule, son usure prématurée, une consommation plus élevée ou encore les risques d’amende.

Inédit et unique sur le marché VUL tout segment, cet équipement est en option.

LES TECHNOLOGIES DERNIER CRI : EMBARQUEZ EN MODE CONNECTE !

La liste des équipements technologiques est impressionnante et jamais atteinte sur le segment. Elle est au niveau d’un SUV PEUGEOT 3008, avec selon les versions :

– Le frein de stationnement électrique. En plus de sa facilité d’usage au quotidien, un grand rangement ou une place plus large en version 3 places prennent la place libérée par le frein à main

– Le régulateur de vitesse adaptatif maintient la vitesse programmée et adapte la distance avec le véhicule précédent. L’arrêt total est possible sur les boîtes automatiques à 8 rapports.

– La reconnaissance étendue des panneaux affiche le panneau de signalisation reconnu et la vitesse maximale détectée est proposée pour adapter la vitesse du limiteur/régulateur.

– L’alerte active de franchissement involontaire de ligne corrige la trajectoire en cas d’inattention du conducteur.

– L’alerte attention conducteur grâce à une surveillance par caméra du comportement du conducteur et une analyse des mouvements du volant. Une alerte sonore et visuelle retentit lorsqu’une baisse d’attention est détectée.

– L’Active Safety Brake en cas de détection d’un risque de collision.

– Le contrôle de stabilité de l’attelage stabilise la remorque pour neutraliser les louvoiements ou ralentir le véhicule si nécessaire.

– La commutation automatique des feux de route et de croisement.

– La surveillance d’angle mort, avec alerte dans les rétroviseurs extérieurs.

– L’accès et démarrage mains-libres.

La connectivité est assurée par un grand écran tactile couleur de 8’’. Positionné à portée de main et orienté vers le conducteur, il s’accompagne de deux prises USB, d’une prise Jack, d’une connexion Bluetooth ainsi qu’une recharge sans fil pour smartphone. Le système est complété par le Mirror Screen compatible avec Mirror Link®, Apple CarplayTM et Android AutoTM.

La navigation 3D connectée est associée à la commande vocale et permet une recherche de points d’intérêts simple et intuitive. Elle prend en compte le trafic en temps réel (TomTom Trafic). Elle propose l’affichage des parkings, des stations-services et la météo locale.

Pour renforcer la sécurité des utilisateurs, la navigation 3D s’accompagne du PEUGEOT Connect SOS et Assistance.

PEUGEOT Connect SOS lance une alerte en cas d’accident, géolocalise le véhicule et contacte les secours si nécessaire.

– PEUGEOT Assistance propose de mettre l’utilisateur en contact avec l’assistance PEUGEOT, qui, selon les informations communiquées (géolocalisation, numéro de série du véhicule, kilométrage et alertes mécaniques remontées par l’ordinateur de bord) procède à l’envoi d’un véhicule de dépannage.

Pour faciliter le quotidien des utilisateurs et leur permettre une gestion rigoureuse de leur véhicule en termes de maintenance, de consommation ou encore de trajet, le nouveau PEUGEOT PARTNER propose un large choix de packs optionnels connectés:

– Le Pack Monitoring informe l’utilisateur des opérations de maintenance à effectuer via des alertes sur l’espace personnel MyPeugeot.

– Le Pack Tracking géolocalise le nouveau PEUGEOT PARTNER en temps réel et assiste les forces de l’ordre en cas de vol.

Pour les gestionnaires de flotte, soucieux de gagner en efficacité dans la gestion et l’optimisation de leur parc, 3 packs dédiés sont disponibles :

– Le pack « Connect Fleet Management » propose le suivi des kilomètres parcourus selon les heures d’utilisation, l’évaluation précise de la consommation et du coût associé ou encore le suivi en temps réel des cycles de maintenance et d’entretien,

– Le pack « éco-conduite » ajoute l’analyse de conduite avec des conseils personnalisés pour le conducteur,

– Le pack « géolocalisation » propose le suivi géographique en temps réel du véhicule, les itinéraires empruntés et les temps d’arrêt. Une programmation d’une zone à respecter est possible avec envoi d’alerte en cas de non-respect de celle-ci.

Un look de « BUSINESS PARTNER » pour une vraie personnalité

Parce qu’un véhicule utilitaire est un véritable outil de mobilité et d’image, un soin particulier a été apporté au style énergique et volontariste du nouveau PEUGEOT PARTNER. Il reprend les codes du nouveau PEUGEOT RIFTER, il est donc parfaitement intégré au style actuel de la gamme PEUGEOT :

La face avant racée, moderne et robuste arbore le Lion au centre d’une calandre verticale qui met en scène des optiques travaillées au regard puissant.

Le profil affirme la force du style. Les proportions sont parfaitement équilibrées avec un capot court et horizontal, une ceinture de caisse haute ainsi que des porte-à-faux raccourcis. Les formes biseautées, opposées de façon symétrique à l’avant à l’arrière, façonnent les côtés avec un dessin nouveau sur ce genre de silhouette.

A l’arrière, le bouclier anguleux muscle la partie basse et offre une protection optimale au quotidien.

Les portes battantes sont de type recouvrant, elles soulignent la robustesse du véhicule et améliorent l’inviolabilité du compartiment arrière. Un hayon est disponible en option.

Le design intérieur est à l’image des véhicules particuliers de la marque Peugeot : ergonomique et élégant. Le style est chic et épuré, l’espace est à la fois ergonomique et polyvalent et les nombreux espaces de rangements assurent une fonctionnalité sans faille associés à une robustesse poussée.

Le regard est immédiatement capté par la planche de bord qui embarque le PEUGEOT i-Cockpit® où tout se trouve à portée de main pour une plus grande concentration du conducteur et une conduite dynamique et intuitive. La facilité d’entretien n’est pas oubliée avec des tapis de sol en caoutchouc en série sur certaines versions.

« Si le choix de la plateforme EMP2 permet des prestations dynamiques d’excellent niveau, il a permis aussi un dessin fort, dynamique et robuste. La nouvelle morphologie donne des portes à faux courts pour plus de maniabilité, un capot rehaussé pour plus de force et une architecture optimisée pour un espace à bord à la fois pratique et modulable » (Keith RYDER, Designer du nouveau PEUGEOT PARTNER)

Essentiel pour ceux passant de longues heures dans leur véhicule, le confort acoustique à fait l’objet d’une attention toute particulière pour se situer à un niveau encore jamais vu sur le segment.

Grâce au soin porté au confort à bord, à la maniabilité et à la facilité d’utilisation, le nouveau PEUGEOT PARTNER valorise les professionnels en leur offrant une nouvelle expérience de conduite qui allie plaisir et liberté d’action.

Dimensionné pour mieux travailler

Les besoins fondamentaux des utilisateurs professionnels ont été au cœur du développement du nouveau PEUGEOT PARTNER : une fonctionnalité maximale et à toute épreuve.

Le gabarit est parfaitement conforme au segment avec une longueur de 4,40m pour la version Standard, garantissant une longueur utile optimisée de 1,81m. Cette longueur permet le chargement de 2 Europalettes pour un volume allant de 3,30m3 à 3,80m3 selon les versions.

Ces capacités peuvent être encore étendues avec la version Longue qui s’étend sur 4,75m (+35cm).

Elle dispose d’une longueur utile de 2,16m et d’un volume de chargement compris entre 3,90m3 et 4,40m3.

Le nouveau PEUGEOT PARTNER est construit sur une déclinaison de la plateforme EMP2 qui équipe les derniers modèles de la marque. Cette base éprouvée permet d’avoir des porte-à-faux raccourcis et un rayon de braquage court pour des manœuvres plus faciles : le diamètre de braquage entre trottoirs est ainsi de seulement 10,82m pour la version Standard et de 11,43m en version Longue.

La charge utile est au meilleur du segment avec des valeurs pouvant aller de 650kg jusqu’à 1000kg sur certaines versions, aussi bien en carrosserie Standard qu’en Longue. Les versions Très Basse

Consommations (TBC) quant à elles ont une charge de 600kg.

LA MODULARITÉ AU SERVICE DE TOUTES LES MISSIONS

Pour arrimer son chargement en toute sécurité 6 anneaux d’arrimage sont fournis de série, et 4 autres peuvent être ajoutés à mi-hauteur en option. La zone de chargement restera utilisable en toute circonstance : une prise 12v est disponible et un éclairage renforcé composé de 6 LED est disponible, pour une puissance de 237lm.

L’accessibilité est assurée par les portes latérales coulissantes (en option), les portes arrière battantes (2/3 – 1/3) couvrantes assurent une ouverture maximale (hayon en option) et le girafon permet le transport d’objet long via une trappe dans le pavillon, juste au-dessus des portes arrières.

Selon les versions, le nouveau PEUGEOT PARTNER peut être équipé de la modulable banquette Multiflex. Cet équipement permet, au choix :

– À 3 personnes de prendre place à l’avant. Cet aspect pratique apprécié des professionnels, permet de transporter leurs équipes et leurs outils en optimisant les trajets. La place centrale est élargie grâce à l’absence de levier de frein à main.

– D’avoir un plancher plat, un volume utile augmenté de 500 l et une longueur utile pouvant atteindre 3,09m en version standard et même 3,44m en version Longue, grâce au siège passager latéral escamotable.

– Le transport de charges hautes grâce à l’assise du siège latéral qui se relève également sur le dossier

– Une fonction de bureau mobile grâce à sa tablette écritoire intégrée au dossier rabattable du siège central. Optimisée, celle-ci est désormais orientable aussi bien vers le passager que vers le conducteur.

– Un espace de rangement sous l’assise du siège central, verrouillable par cadenas.

Pour la première fois, le nouveau PEUGEOT PARTNER propose une option cabine approfondie directement en usine sur la version Longue. La banquette arrière est reprise du nouveau PEUGEOT RIFTER pour un confort réel et un espace genou record sur le segment. Unique dans la catégorie, le rang 2 est escamotable pour privilégier la charge et le siège passager de rang 1 est lui aussi escamotable pour des charges longues.

D’une capacité pouvant atteindre 113L, les rangements sont pensés pour les multiples usages des professionnels. Ils sont facilement à portée de main et astucieusement repartis dans l’habitacle : boite à gants, capucine ou encore une boite à gants supérieure. Située face au passager, elle bénéficie de la place laissée par l’Airbag qui est de type « bag in roof » et peut, au choix, recevoir un ordinateur de 15’’ ou être réfrigérée. Un passe fil permet également de le laisser en charge directement dans le rangement.

UNE GAMME DE MOTORISATIONS EFFICIENTES POUR UN COÛT MAITRISÉ

Le travail réalisé sur l’architecture du véhicule et l’optimisation de sa masse est un facteur déterminant dans la réduction des consommations et des émissions de CO2.

L’efficience des motorisations proposée est au meilleur niveau. Elles répondent aux dernières normes en vigueur et sont d’ores et déjà prêtes pour le futur cycle d’homologation WLTP.

En essence, le moteur 1.2 PureTech est décliné en deux offres :

– PureTech 130ch S&S avec boîte de vitesses automatique 8 rapports EAT8 (disponible courant 2019)

– PureTech 110ch S&S avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports

Les motorisations PureTech disposent du Gasoline Particulate Filter pour réduire les émissions de particules.

En Diesel, trois puissances sont disponibles :

– BlueHDi 130ch S&S avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports ou boîte automatique 8 rapports EAT8

– BlueHDi 100ch S&S avec boîte de vitesses manuelle à 5 rapports

– BlueHDi 75ch, avec boîte de vitesses manuelle à 5 rapports.

Les motorisations Diesel sont toutes équipées d’un FAP (filtre à particules) et de la réduction catalytique sélective (RCS). Cette technologie permet une dépollution dès le démarrage du moteur et sans besoin d’additif FAP.

De nouvelles configurations pour s’adapter

En plus des habituels niveaux de finitions, le nouveau PEUGEOT PARTNER propose pour la première fois des versions « prêt à partir » dédiées à certains usages.

La version Grip, est totalement adaptée aux terrains difficiles d’accès avec des besoins de chargements lourds, sales et longs mais aussi la nécessité de transporter 3 personnes. Avec une robustesse à toute épreuve, cette version possède :

o Une garde au sol rehaussée

o De grandes roues avec pneus Mud & Snow

o L’Advanced Grip control

o 3 sièges à l’avant

o Un plancher de chargement revêtu de plastique

o La charge utile portée à 1000kg

o L’éclairage renforcé de la zone de chargement

o La roue de secours.

La version Asphalt est dédiée aux professionnels qui ne comptent pas leurs heures à bord de leur véhicule et qui recherchent avant tout confort et sécurité. Cette version possède :

o Une insonorisation renforcée pour une acoustique de référence

o Des sièges confort

o Le Surround Rear Vision

o Le frein secondaire électrique

o Une radio avec écran tactile 8” et le Mirror Screen

o Le Régulateur et limiteur de vitesse

o Les capteurs de pluie et de luminosité

o La climatisation manuelle.

Ces versions bénéficient de l’accès à toutes les options de la gamme afin de parfaire leur adéquation à tous les besoins de tous les professionnels.

Pour finir, une gamme complète de transformation est prévue avec nos partenaires : secours et assistance, BTP, pick-up, livraisons, isotherme, 4×4…

A chaque besoin, le nouveau PEUGEOT PARTNER propose une réponse adaptée.

Le nouveau PEUGEOT PARTNER a débuté sa commercialisation internationale depuis le mois de novembre 2018.

PEUGEOT

Une conduite stimulante et valorisante, un design racé, une qualité sans compromis constituent l’engagement de la marque auprès de ses clients et contribuent à l’émotion que procure chaque PEUGEOT.

Présente dans près de 160 pays avec plus de 10 000 points de vente, PEUGEOT a progressé en 2017 de 10,4% à 2 119 845 véhicules commercialisés dans le monde. PEUGEOT allie partout Exigence, Allure et Emotion avec l’ambition d’être la marque généraliste haut-de-gamme à vocation mondiale.

Entamée en 1889, l’histoire automobile de la marque s’enrichit début 2018 d’une nouvelle victoire sur les pistes du Dakar avec la PEUGEOT 3008DKR Maxi. La marque intensifie en 2018 son engagement dans le championnat de rallycross avec la PEUGEOT 208 WRX.