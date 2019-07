La Bourse de Tunis a débuté la séance de jeudi dans le vert. Le Tunindex a affiché une hausse de 0,32% avec 7 213,06 points dans un volume total de 1,356 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Parterns.

Dans le vert, DELICE HOLDING grimpe de 3,80% à 11,99 D suivie par ATB et GIF-FILTER qui gagnent respectivement 3,34% et 2,89% à 4,95 D et 0,71 D.

A la baisse, le titre LAND’OR chute de 2,93% à 8,61 D. MPBS et ARTES enregistrent un repli respectif de 2,90% et 2,50% à 6,01 D et 5,85 D.