Le Tunindex a perdu légèrement 0,03%, à 7 167,19 points, dans un volume d’échanges de 0,420 MD, au cours de la séance de mardi, à la bourse de Tunis, selon MCP.

A la hausse, le titre CIL gagne de 4,46%, à 15,20 D, suivi par Tunisie Valeurs et Cérealis qui avancent respectivement, de 4,37 % et 3,29 %, à 19,10 D et 4,70 D.

A l’inverse, le titre Tawassol Group Holding baisse de 2,91 %, à 6 D, tout comme MPBS et Electrostar qui ont reculé respectivement, de 2,91 % et 2,85 %, à 6 D et 1,02 D.