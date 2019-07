Au 1er juillet 2019, sept (7) millions de quintaux de céréales ont été collectés, annonce le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb. Les opérations de collecte et de transport de céréales se poursuivent dans les différentes régions du pays vers les silos de l’Office des céréales, a-t-il ajouté, lors d’une journée de sensibilisation sur le programme “Ahmini” concernant la couverture sociale des femmes rurales travaillant dans l’agriculture et les employés saisonniers du secteur à Kalâat el-Andalous à l’Ariana.

Des mesures logistiques ont été prises pour assurer le transport des récoltes céréalières, assure Taieb, à savoir la mobilisation des trains de transport de marchandises (60 wagons), d’une capacité de transport de 500 tonnes par wagon, l’autorisation d’un excès de poids et l’appel à des camions de l’Armée nationale pour transporter les céréales.