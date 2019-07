Le secteur du tourisme se porte bien, aucune annulation de réservations, interruption de séjour ou restrictions de voyage n’a été enregistrée, suite aux derniers attentats terroristes survenus le jeudi 27 juin à Tunis.

C’est en tout cas ce qu’a assuré le chargé de la communication au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Naoufel Salhi.

“Le département du Tourisme assure un suivi permanent de la situation, à travers la cellule de crise mise en place 10 min après les attentats en question. Cette cellule, présidée par le ministre du Tourisme en personne, René Trabelsi, regroupe une équipe spécialisée du ministère, les délégués du tourisme de tous les gouvernorats ainsi que les représentants du secteur à l’étranger.

Elle assure en coordination avec les professionnels et le ministère de l’Intérieur, le suivi de la situation et s’emploie à rassurer les groupes de touristes et les tunisiens”, a-t-il affirmé.

“Elle est également, en contact direct avec les fédérations nationales du secteur, les tours-opérateurs internationaux, les hôteliers, les restaurateurs, les écoles de formation touristique qui ont tous assuré que l’afflux des groupes de touristes vers la Tunisie, se poursuit normalement, sans aucune annulation”.

Salhi a, en outre, indiqué que les préparatifs sécuritaires pour la saison touristique ont commencé depuis le début de l’année. Ils ont connu une forte adhésion des professionnels, des hôteliers et des fédérations nationales des agences de voyages et de l’hôtellerie, qui ont procédé à la formation de leurs agents de sécurité et à la mise en place des dispositifs sécuritaires nécessaires pour assurer le bon déroulement de la saison touristique.

Il a rappelé que le ministre du Tourisme effectue une tournée en France, au cours de laquelle, il a notamment, donné une interview à la chaine CNnews, hier vendredi, 28 juin et des déclarations aux journaux, Le Point et Le Figaro et aux agences internationales (Associated Press, Agence France-Presse, Sputnik -Agence de presse russe-…), afin de rassurer les touristes de tous bords, quant à la sécurité de la destination Tunisie.

Le ministre a aussi, eu à Paris, des rencontres et des entretiens téléphoniques avec des représentants des agences de voyages et des tours-opérateurs opérant sur les marchés européens et chinois.

Rappelons que le ministre du Tourisme s’était rendu, dans la soirée de jeudi 27 juin, à l’avenue Habib Bourguiba, puis aux souks de la Médina, afin de rassurer les citoyens, les artisans et les touristes.

Trabelsi table sur l’arrivée de neuf millions de touristes cette année en Tunisie, dont un million de touristes français.

Deux attentats-suicides se sont produits quasiment simultanément, jeudi vers 11h00, à Tunis. Le premier à l’Avenue Charles de Gaulle et le second, au niveau de la porte arrière de la Direction de la police judiciaire à El Gorjani.