Tunis abrite une conférence mondiale sur les droits de l’Homme à l’ère numérique

La 8e session de la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme à l’ère numérique se tiendra à Tunis du 11 au 14 juin courant. Elle vise à renforcer les droits de l’Homme numériques et à les protéger afin d’établir un réseau internet gratuit et ouvert à tous et de consolider les droits et les libertés garantis par les lois et traités internationaux.

La conférence ou RightsCon œuvre à garantir le développement progressif des droits de l’Homme numériques internationaux et à les exécuter efficacement, outre la garantie de la liberté d’opinion, de la pensée et de la confidentialité et la protection des données personnelles.

La sécurité numérique, la gestion des affaires et des droits de l’Homme et autres droits liés à la technologie moderne et son influence sur les droits de l’Homme font aussi partie des domaines d’intérêt de la conférence.

Les organisateurs ont choisi la Tunisie pour abriter cet événement pour la première fois en Afrique et au Moyen-Orient car, selon eux, ce pays est un “Centre technologique actif et une démocratie naissante”.

RightsCon est le forum où technologistes, chefs d’entreprise, startups, représentants de gouvernement, décideurs, défenseurs des droits humains et journalistes se réunissent afin d’élaborer des stratégies, de résoudre des problèmes et de générer un réel changement à l’ère numérique, selon leur site.

La conférence sera axée sur plusieurs questions comme notamment l’intégrité des élections, les valeurs démocratiques, l’intelligence artificielle, les identités en ligne et la technologie de reconnaissance faciale.

Créée en 2009, RightsCon rassemble des chefs d’entreprise, des responsables politiques, des directeurs juridiques, des représentants gouvernementaux, des technologues et des défenseurs des droits humains.

En 2018, la conférence mondiale a été organisée à Toronto (Canada) et avait rassemblé plus de 2500 participants venant de plus de 118 pays.