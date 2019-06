Les cotisations au titre des régimes de retraite à la charge des employés, augmentent de 2%, à partir de ce mois de juin 2019, et ce en application de la nouvelle loi n° 2019-37 du 30 avril 2019, modifiant la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

Conformément à l’article 4 de cette nouvelle loi, la cotisation à la charge de l’agent augmentera de 1%, à partir de la même date (juin 2019).

Par ailleurs, la loi des Finances pour 2018 avait institué une contribution sociale de solidarité de 1% au profit des caisses sociales.

Le ministère des Affaires sociales considère que ces mesures devront contribuer à l’équilibre des Caisses sociales et au renforcement de la couverture sociale en Tunisie.

Les recettes prévues par cette réforme entrée en vigueur le 6 mai 2019, concernant l’augmentation des cotisations de trois points et l’augmentation de l’âge de la retraite, sont estimées à 285 millions de dinars pour 2019, 800 millions de dinars pour 2020 et 1,050 milliard de dinars pour 2021, selon le directeur général de la sécurité sociale, Kamel Madouri.

Le déficit prévu, en cas de non application de cette réforme, est estimé à 1,8 milliard de dinars pour 2019, 2,055 milliards de dinars pour 2020 et 2,425 milliards de dinars pour 2021, affirme Madouri, lors d’une journée de formation sur la loi relative à la retraite, organisée, le 23 mai 2019, à l’initiative du ministère des Affaires sociales au profit des journalistes.