La centrale solaire Noor Midelt I sera construite par EDF

La future centrale solaire à concentration Noor Midelt I, dans l’est du Maroc, aura une puissance installée de 800 MW, ce qui en constituera la plus importante centrale à concentration (CSP) du monde. C’est autant que celle d’un réacteur nucléaire classique (1000 MW). Elle sera construite par le trio EDF (France), Masdar (Emirats arabes unis) et Green of Africa (Maroc), selon le site francetv.info.

Cette technologie a besoin d’un ensoleillement important. Elle est aujourd’hui exploitée en Espagne et aux Etats-Unis et offre l’avantage de continuer à produire de l’électricité après le coucher du soleil, en utilisant la chaleur accumulée dans la tour centrale.

Les centrales solaires à concentration sont constituées de nombreux miroirs concentrant les rayons solaires vers une chaudière située au sommet d’une tour. Les miroirs, uniformément répartis, sont orientables. Ils suivent le soleil individuellement et le réfléchissent en direction du sommet de la tour solaire. Cela permet d’atteindre des températures importantes, de 600 à 1000° C.

Mustapha Bakkoury, le P-dg de l’Agence marocaine pour l’énergie solaire, estime que «Noor Midelt I est un projet technologiquement disruptif. Il y aura, dans le monde, un avant/après Midelt».