L’accord sur l’augmentation de la marge bénéficiaire des prix des hydrocarbures a été signé

La Chambre nationale des agents et propriétaires de stations-service et le ministère de l’Industrie et des PME ont signé, lundi 27 mai 2019 à Tunis, l’accord sur l’augmentation de la marge bénéficiaire des prix des hydrocarbures.

Cette augmentation se fera en deux étapes: la première, de 2,5 millimes par litre, entrera en vigueur à partir du 1er juin 2019; la seconde, de 2 millimes, le sera au mois d’octobre 2019, indique Mohamed Sadok El Bdiwi, président la Chambre nationale des agents et propriétaires de stations-service, cité par la TAP.

Les deux parties ont également convenu de mettre en place, avant la fin de cette année, un mécanisme permettant une régulation automatique de la marge bénéficiaire.

En vertu de cet accord, les agents et propriétaires de stations-service s’engagent à améliorer la qualité de services, à mener les opérations de nettoyage et à garantir les conditions sanitaires et sécuritaires.

Cette signature constitue un premier pas vers la signature de l’annexe de l’accord réajusté sur l’augmentation des salaires pour les travailleurs de ce secteur.

De longues files de voitures s’étaient formées, dimanche 27 mai, devant les stations-service du Grand Tunis, par crainte d’une éventuelle grève lundi.