Près de 2 500 visiteurs sont arrivés dimanche 19 mai à Djerba pour assister à la visite annuelle de la synagogue d’El Ghriba. C’est le chiffre indiqué par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi.

Accompagné samedi du ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, lors d’une visite de suivi des préparatifs de sécurité visant à assurer la visite de la synagogue de la Ghriba dans les meilleures conditions possibles, Trabelsi a indiqué que certains hôtels ont arrêté la prise des réservations vu la demande accrue des réservations dans les hôtels pendant cette période.

Selon Trabelsi, le nombre des visiteurs de la Ghriba, du 19 au 26 mai 2019, oscille entre 6 000 et 7 000, soit un nombre deux fois supérieur à celui de l’année dernière, d’autant plus que plusieurs personnalités du monde religieux et médiatique de la Serbie, de la Russie et de l’Amérique ont manifesté leur volonté d’assister à cet événement religieux.

Il a souligné que la Tunisie s’est préparée pour accueillir ces délégations, que ce soit en soutenant le système de sécurité dans les hôtels et en assurant la coordination avec les autorités de sécurité pour sécuriser les visiteurs, en plus de la réalisation des visites d’inspection aux marchés.

Trabelsi, a salué les efforts de sécurité, précisant que ce facteur est la clé de succès de la saison touristique.

“Le retour des touristes aujourd’hui en Tunisie et l’intérêt des agences de voyages pour la destination tunisienne sont le résultat du travail des agents de la sécurité et du plan de la sécurité, qui a permis aux touristes de rétablir la confiance en Tunisie”, a-t-il conclu.