La première édition des ” Tourism Leaders Awards ” se tiendra, le 21 juin, à Tunis, selon le site spécialisé DestinationTunisie.info, qui organise cette édition.

Cet événement a pour vocation de récompenser les salariés du secteur de l’hôtellerie et des agences de voyages. “L’objectif est de valoriser le capital humain, de reconnaître le poids des créateurs de valeur et d’attester du mérite des ressources humaines qui se distinguent dans leur fonction et qui représentent dignement les entreprises qui les emploient”, a déclaré Hédi Hamdi, directeur du site spécialisé DestinationTunisie.info et organisateur de l’événement, cité par le communiqué.

En tout, 16 trophées seront remis dans différentes catégories englobant plusieurs corps de métiers de la nomenclature sectorielle du tourisme, allant des cadres supérieurs d’hôtels, de centres de thalassothérapie et d’agences de voyages jusqu’aux postes de gouvernante générale, chef cuisinier et chef pâtissier.

Les noms des récipiendaires de l’année 2019, qui auront été sélectionnés au préalable sur dossier par un jury constitué de plusieurs experts et opérateurs tunisiens et étrangers, seront dévoilés lors d’une cérémonie.

Appelés à devenir annuels, les ” Tourism Leaders Awards ” seront précédés par une grande conférence-débat sur un thème d’une actualité redondante dans le secteur, à savoir l’évaluation de la participation tunisienne aux foires et salons touristiques internationaux et les moyens de booster les performances de la destination, selon DestinationTunisie.info.