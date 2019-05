Un accord de coopération visant la mise en œuvre de projets touchant à l’utilisation de l’énergie solaire dans l’agriculture en Tunisie a été conclu, jeudi 9 mai 2019, entre l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Agence allemande de la coopération internationale (GIZ).

Cet accord, qui vise le renforcement de la coordination et la coopération entre ces deux institutions, a été signé par le représentant de la FAO en Tunisie, Philippe Ankers, et le directeur résident de la GIZ pour la Tunisie, Matthias Giegerich, indique un communiqué de la FAO.

L’objectif principal est d’utiliser le potentiel de l’énergie solaire pour l’irrigation, tout en s’assurant d’une gestion responsable et efficiente des ressources en eau. Cela se fait dans le cadre d’un concept d’intégration : Le Nexus Eau-Energie-Alimentation, a précisé la FAO.

Les échanges ont porté sur les synergies entre les deux organisations, particulièrement celles relatives à la mise en œuvre de projets parallèles dans plusieurs pays de l’Afrique du Nord. Dans le cas de la Tunisie, un projet mis en œuvre par la FAO et le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, vise à évaluer le potentiel et identifier les risques des systèmes solaires de pompage et d’irrigation.

La GIZ collabore avec l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), l’Agence pour la promotion des investissements agricoles (APIA), l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles (AVFA) pour l’identification et l’analyse des liens entre les secteurs de l’eau, de l’énergie et de l’alimentation en Tunisie.

Cet accord formalise la collaboration existante sur ces thématiques et est vu par les deux parties comme un premier pas vers une collaboration plus large.