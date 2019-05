L’Agence d’Aide à la Coopération Technique et au développement (ACTED) élargit son terrain d’action au Maghreb.

Active depuis 2011 dans un seul pays de la zone, la Libye l’occurrence, elle va l’être désormais aussi en Tunisie. En effet, cette ONG française, créée en 1993, pour, comme elle le l’explique sur son site web, pour répondre «aux besoins humanitaires des populations dans les situations de crise et au respect de leur dignité, tout en favorisant et mettant en œuvre des opportunités pour un développement durable, en investissant dans les potentiels de l’Homme», vient de créer une antenne à Tunis.

Pour le début de son action en Tunisie, ACTED a limité son périmètre d’intervention à deux gouvernorats – Zaghouan et Sousse – et s’est fixé quatre objectifs :

contribuer à la promotion de la capacité des jeunes en vue de devenir des acteurs du changement à travers la réalisation des projets sociaux et économiques ;

soutenir et financer des associations actives dans le domaine de l’économie sociale ;

former leurs dirigeants à la préparation des rapports et demandes de soutien auprès d’organisations internationales gouvernementales et non-européennes ;

contribuer à établir des liens entre les unes et les autres «afin de créer des projets communs dans le domaine de l’économie sociale».

Avec ses 5 000 employés –dont 400 de nationalité étrangère-, le groupe réalise plus de 500 projets par an au profit des 37 pays où elle est active et de 14 millions de bénéficiaires.

ACTED est en réalité un groupe composé de l’association-mère d’IMPACT Initiatives et REACH.

Basé à Genève, opérationnel depuis 2012, et actif dans plus de 19 pays en Afrique, en Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Asie du Sud-Est et Asie Centrale, IMPACT Initiatives est un Groupe de réflexion en recherche/action qui vise à «façonner les pratiques et à influencer les politiques dans les contextes humanitaires et de développement, afin d’avoir un impact positif sur la vie des populations et des communautés».

IMPACT Initiatives le fait en réalisant des programmes d’évaluation, des enquêtes et diagnostics, ainsi que des programmes de renforcement des capacités organisationnelles et de suivi.

Le troisième programme du groupe est le produit de l’initiative conjointe de ses deux autres entités. REACH a été créée en 2010 pour répondre à deux problématiques liées à l’action humanitaire : le faible accès des acteurs de l’humanitaire à l’information et la connaissance limitée que ceux-ci ont des communautés auxquelles ils apportent leur soutien.

En plus de l’aide humanitaire –au profit tant des familles libyennes déplacées (plus de 200 000 le seraient encore aujourd’hui, d’après l’ONG française) que des migrants (dont le nombre se situerait dans une fourchette de 700 000 à 1 million), ACTED met en œuvre en Libye depuis 2011 –à travers ses bureaux à Tripoli et à Benghazi et une équipe à Tunis- des programmes d’appui aux acteurs économiques et de la société civile en Libye, contribuant au renforcement de la gouvernance locale.

Poursuivant sur sa lancée, l’ONG française a lancé, mercredi 10 avril 2019, un appel aux associations et prestataires de services dans le domaine humanitaire en Libye, désireux d’améliorer leurs capacités techniques afin de renforcer les projets des catégories défavorisées, avec un financement du Haut-Commissariat pour les Réfugiés, de manifester leur intérêt pour la participation à un programme visant à satisfaire les besoins vitaux des victimes du conflit dans l’Est de la Libye.

