L’office des Tunisiens à l’étranger (OTE) lance un programme d’activités culturelles et de sensibilisation à l’occasion de la Journée mondiale de la famille, célébrée le 15 mai de chaque année.

Au programme, des rencontres, des tables rondes, des ateliers et des veillées ramadanesques dans les gouvernorats de Bizerte, Béja, Jendouba, Monastir, Sfax et Gafsa.

Le programme du 8 au 19 mai porte sur la présentation des activités réalisées par l’office.

Créé en juin 1988, l’Office des Tunisiens à l’étranger a pour mission d’assurer la promotion et l’exécution des programmes d’encadrement des Tunisiens résidents à l’étranger, faciliter la réinsertion des Tunisiens émigrés de retour en Tunisie dans l’économie nationale et resserrer les liens de contact et de dialogue avec les différentes composantes de la communauté tunisienne à l’étranger.