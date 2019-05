La série Huawei P30 débarque en Tunisie, dans sa version Pro et Lite, ces deux nouveaux modèles permettent de repousser les limites des performances photographiques.

Le P30 Lite pour plus de possibilités !

De quoi est capable le triple module caméra du P30 Lite ? Il est composé d’un appareil photo grand angle de 24 MP (f/1.8) et, d’un angle ultra large de 8 MP (f/2.4), comme sur la grande majorité des derniers smartphones haut de gamme. Une offre plutôt généreuse !

Le capteur ultra grand angle du HUAWEI P30 lite repousse les frontières du possible. Qui vous permet de découvrir le monde sous de nouvelles perspectives et capturer davantage d’éléments à 120°.

En façade, le Huawei P30 Lite dispose d’un écran LCD de 6,15 pouces, qui arbore une toute petite encoche en forme de goutte d’eau. La dalle choisie par Huawei est de définition Full HD+ 2312×1080 pixels et son appareil photo frontale est une caméra AI Selfie Super Star de 32 MP.

Au niveau de l’équipement, ce P30 Lite se montre encore une fois généreux : port USB Type-C avec recharge rapide, 128 Go ROM de stockage interne extensible par Micro SD, processeur Kirin 710 Octa-core, 2 Go de RAM, et une batterie de 3340 mAh… Des caractéristiques particulièrement attrayantes pour un smartphone milieu de gamme. Le Huawei P30 Lite est commercialisé au prix de 1099 TND.