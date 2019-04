Les moyens d’augmenter les investissements entre la Tunisie et le Koweit, à travers l’incitation du Fonds souverain koweitien, dont les actifs s’élèvent à 596 milliards de dollars, à investir en Tunisie, ont été au cente de l’entretien que le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale Zied Ladhari a eu, jeudi, au Koweit, avec le ministre koweitien des Finances et président de l’Instance générale de l’investissement Nayef Falah Al Hadjraf.

Prenant part aux réunions communes des Instances financières arabes, le ministre s’est également entretenu avec la ministre des Affaires économiques Meriem Al Akil, du renforcement de la coopération économique entre la Tunisie et le Koweit, au vu des opportunités réelles d’échange et de partenariat que les deux pays offrent, lit-on dans un communiqué du ministère du développement, publié vendredi.

Au cours de ses rencontres avec les membres du conseil de coopération tuniso-koweitien et les hommes d’affaires représentant le secteur privé koweitien, Ladhari a mis l’accent sur les efforts que la Tunisie déploie pour améliorer le climat de l’investissement et les nouvelles incitations offertes dans le cadre de la loi y afférent.

Il a appelé, dans ce contexte, les hommes d’affaires membres du conseil de coopération tuniso-koweitien à présenter des propositions à même de résoudre les problèmes entravant la progression de l’investissement en Tunisie. Le ministre a, par ailleurs, invité les hommes d’affaires koweitiens à participer massivement au Forum de l’investissement en Tunisie (TIF 2019) qui se tiendra en juin 2019.