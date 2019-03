Le 30e Sommet arabe doit réhabiliter la cause palestinienne (Diab Ellouh)

L’ambassadeur de Palestine au Caire, délégué permanent auprès de la Ligue arabe, Diab Ellouh, estime que le Sommet arabe qui se tient à Tunis doit réhabiliter la “cause palestinienne” et à rétablir son importance historique. Pour ce faire, il préconise l’adoption de mécanismes pour l’application des résolutions issues des précédents sommets arabes.

Aujourd’hui, il est temps de mettre fin à l’occupation d’Israël qui pille les terres palestiniennes depuis plus de 50 ans, a-t-il lancé.

S’exprimant en marge de la réunion des délégués permanents et des hauts responsables de la Ligue arabe, mercredi 27 mars, Diab Ellouh a mis l’accent sur le besoin d’adopter une position ferme contre l’empiétement de l’administration américaine sur les droits et la souveraineté arabes.

Il condamne, par la même occasion, la “judaïsation” des lieux de culte musulmans et chrétiens.

Les derniers développements dans les territoires occupés seront abordés lors de la réunion, a-t-il dit, ajoutant qu’une déclaration condamnant les agressions israéliennes dans la Bande de Gaza sera publiée.

Le diplomate palestinien critique en outre la décision d’un tribunal de l’occupation israélienne relative à la fermeture d’une des portes de la mosquée Al Aqsa (Porte Al-Rahma).

Dans la foulée, il met en garde contre les conséquences de la décision des USA de reconnaître la souveraineté d’Israël sur le Golan syrien.

Ellouh fait remarquer que la cause palestinienne continue à bénéficier de la plus haute priorité dans l’ordre du jour des sommets arabes. Mais, regrette-t-il, les événements qu’ont connus, ces dernières années, certains pays arabes et les nouveaux défis auxquels fait face la région, ont jeté de l’ombre sur la cause.