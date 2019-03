Après un an de succès confirmés et suite à son ralliement au groupe international Gfi Informatique, Cynapsys change de nom et devient Gfi Tunisie.

Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’international, le groupe Gfi, acteur de référence en matière de services numériques et d’éditions de logiciels, renforce ainsi sa position de leader par sa présence en Tunisie.

En Intégrant le groupe, Gfi Tunisie, gagne en expertise et en expérience en adoptant les bonnes pratiques du groupe pour son développement, principalement en Tunisie et en Afrique. Comme avance Mr Imed Ammar, son Directeur Général, « Le marché Africain est sans hésitation le marché Cible de Gfi Tunisie. C’est un marché de solutions et d’intégration que nous adressons en nous appuyant sur des partenaires locaux. »

GFI Tunisie mise sur l’innovation, la R&D dans le IOT, la Sécurité Informatique, la Mobilité, le E-commerce, l’Interopérabilité des Systèmes ainsi que le Développement Durable … afin de proposer des services à forte valeur ajoutée dans la transformation digitale de ses clients.

L’ESN propose trois offres, à savoir le développement de logiciels spécifiques, la TMA ainsi que l’assistance technique et le conseil.

A propos de Gfi Informatique :

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte plus de 19 000 collaborateurs a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1 395 M€.

A propos de Gfi Tunisie :

Anciennement Cynapsys, Gfi Tunisie, une ESN Tunisienne créée en 2004 et rachetée par Gfi en Février 2018.

Elle est spécialisée dans le développement spécifique, la TMA et l’assistance technique. Elle compte plus de 200 collaborateurs.

Gfi Tunisie est un acteur dynamique dans les métiers du conseil et des services d’ingénierie informatique

