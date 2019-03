La BTS Bank veut intégrer davantage de Fintech dans ses activités

La technologie financière (Fintech) est l’un des nouveaux axes que la BTS Bank œuvre à intégrer dans ses activités et ses programmes de travail.

Dans cette optique, la BTS Bank et la Poste tunisienne ont signé, dans le cadre du Forum Digipost Africa, qui s’est déroulé les 14 et 15 mars, une convention de partenariat stratégique visant à apporter aux porteurs de projets et aux professions libérales des services numériques à haute valeur ajoutée permettant de consolider leur intégration financière, leur autonomisation économique ainsi que la maîtrise de l’usage du cash (decashing).

Cette convention ouvrira de nouveaux horizons pour les clients des deux organismes afin de bénéficier de nouveaux produits et des nouvelles technologies en matière de transactions financières. Il est important dans cette lignée de souligner que plus de 200.000 clients financés par la banque possédant des comptes gèrent des transactions avec la Poste Tunisienne.

La BTS Bank a par ailleurs participé au «Sommet africain de technologie de la finance islamique» qui s’est déroulé les 16 et 17 mars 2019 à Hammamet sous le thème : «L’industrie financière islamique africaine à l’ère numérique».

L’événement a représenté pour la banque une opportunité pour faire connaître et promouvoir ses produits dans le domaine de la finance islamique et les supports technologiques adoptés.