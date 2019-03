Un nouveau système de paiement mobile sera lancé dans les prochains mois, a fait savoir le président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), Ahmed El Karm.

Il a ajouté à l’agence TAP qu’un accord a été récemment signé en ce sens, entre l’APTBEF et les institutions financières représentées par la Société monétique Tunisie et une société maghrébine de renommée pour mettre en place ce système en vue de faciliter l’opération de paiement électronique en Tunisie.

M. El Karm a précisé que le nouveau service bancaire assurera le paiement via le téléphone mobile et le transfert d’argent entre les utilisateurs de la téléphonie mobile, quels que soient l’opérateur de télécommunications et la banque.

Ce mécanisme est facile, efficace et protégé contre les risques selon les normes internationales.

Le nouveau système de paiement est ouvert au niveau technologique pour intégrer de nouveaux services complémentaires pour les clients, a expliqué Ahmed El Karm.

Cet instrument est à même de favoriser le développement du commerce électronique dont le chiffre d’affaires demeure faible, ne dépassant pas 3% du total de transactions en Tunisie. Il permettra l’intégration financière d’une grande partie des citoyens qui ne maîtrisent pas les méthodes modernes de paiement électronique, a-t-il dit.