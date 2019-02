Le programme de développement intégré qui sera réalisé dans la délégation de Tamaghza (gouvernorat de Tozeur) moyennant une enveloppe de 10 millions de dinars a été approuvé lors de la réunion du conseil local tenu dernièrement.

Le programme porte sur le lancement de divers projets de développement dont la création d’une zone irriguée publique à Dhafria sur une superficie de 30 ha, l’aménagement d’un espace industriel pour la production fourragère ainsi qu’une salle d’exposition des articles et produits artisanaux.

Le délégué de Tamaghza, Ezzine Rahmouni, a fait savoir qu’une ligne de financement de 3 millions de dinars a été mise en place, dans le cadre de ce programme, pour financer les petits projets sous forme de subventions.

Par ailleurs, il a rappelé que d’autres projets hors du programme de développement intégré vont démarrer dans la région dont les travaux de protection de Tamaghza contre les inondations à (1,2 million de dinars). Ce projet, qui sera lancé fin février 2019, porte sur la rénovation du réseau d’évacuation d’eau pluviale et l’amélioration de l’infrastructure de base.

Des appels d’offres pour réaliser des projets dans le secteur de la jeunesse, des sports et la santé seront lancés prochainement dont l’engazonnement des terrains de Midès et Tamaghza, l’extension de la maison de jeunes de Tamaghza, la restauration de nombre d’écoles et la réhabilitation des centres de santé de base à Rmitha et Midès (délégation de Tamaghza).