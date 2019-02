Le samedi 16 février 2019, la délégation de Rjim Maatoug et l’association Dream in Tunisia planteront 1.800 acacias à Rjim Maatoug (délégation de Faouar, Kébili, Tunisie), l’une des villes de Tunisie les plus touchées par la désertification.

Ces plantations réparties sur 3 hectares permettront de protéger le collège et la maternité de la ville qui compte 4.900 habitants dont l’activité principale est la production de dattes Deglet Nour.

Une petite partie de la plantation se déroulera également dans les dispensaires de Matrouha et Ferdaous, deux villages rattachés à la commune. Cette plantation est le fruit d’un travail de plusieurs mois de planification avec la Direction générale des forêts, et le financement de l’entreprise WIC MIC spécialisée dans le textile à Bizerte qui permettra de financer l’irrigation des plants pendant 24 mois.

Créée dans les années 1980, la ville de Rjim Maatoug est un modèle de développement en zone aride, les habitants gagnent bien leur vie grâce à la production des dattes, mais leurs conditions de vie sont très dures car le sable envahit régulièrement les routes, les cours des maisons, et les maisons elles-mêmes.

L’eau potable est salée, et la seule route qui raccorde Rjim Maatoug au reste de la région de Kébili est régulièrement coupée suite aux tempêtes de sables.

C’est pour soutenir la résolution de ces problèmes que l’association Dream in Tunisia a signé une convention de partenariat avec la Direction générale des forêts et le ministère de l’Agriculture afin de planter 452 hectares de terres arides et semi-arides dans les gouvernorats de Sfax, Gabès, Gafsa, Tataouine, Médenine, Kébili et Tozeur.

Pour le moment, le seul sponsor à s’être engagé est l’entreprise WIC MIC qui a l’engagement citoyen dans son ADN.

Installée à Ras Jbel depuis plus de 20 ans, elle a créé des milliers d’emplois autour de l’industrie du “jean” et travaille au quotidien à réduire son impact environnemental (panneaux solaires, lavage économe en eau …).

“Nous devons planter des arbres robustes pour créer une barrière verte le long des routes, et autour des maisons, afin de protéger notre ville. C’est pour cela que nous avons fait appel à l’association Dream in Tunisia pour participer à la campagne 1MillionTrees4Tunisia.

Nous sommes les plus touchés par la désertification en Tunisie, nous voulons que le pays connaisse nos conditions de vie et soit solidaire avec nous pour résoudre le problème de désertification.

Le samedi 16 février, nous serons là, avec une centaine de collégiens de Rjim pour planter le début de notre barrière verte, aujourd’hui 1800 arbres, et à partir de novembre si nous trouvons le soutien nous souhaitons planter 50 Km de barrière d’acacias le long de la route de Rjim à Matrouha et 76 km de Rjim à Faouar”, affirme le Délégué de Rjim Maatoug.

Programme

le samedi 16 janvier 2019

9h00 : Discours de la délégation, de l’association Dream in Tunisia, et de WICMIC sponsor officiel puis plantation d’un arbre symbolique.

9h30 : démarrage des plantations au collège et à la maternité de Rjim par les jeunes de Rjim et les bénévoles de Dream in Tunisia

11h30 : inauguration de la citerne d’eau offerte par WICMIC à la délégation de Rjim Maatoug et irrigation des plants. Plantation dans les dispensaires de Matrouha et Ferdaous.

13h00 : Fin de la plantation.

Notre volonté est de faire connaître la problématique de la désertification par des images et des témoignages des personnes qui le vivent au quotidien, et d’engager la communauté nationale et internationale autour des habitants de Rjim Maatoug, et de toutes les zones arides de Tunisie, qui luttent chaque jour pour rester dans leurs maisons malgré l’invasion du sable.