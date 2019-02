En marge de sa participation au 32e Sommet de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, s’est entretenu avec le président palestinien, Mohamoud Abbas, qui assiste au Sommet africain en tant qu’invité d’honneur.

Au cours de cette rencontre, le président palestinien s’est déclaré inquiet de l’absence d’un horizon clair pour trouver un règlement juste et équitable à la cause palestinienne, particulièrement face aux multiples tentatives visant à détourner l’attention de l’opinion publique internationale du dossier palestinien.

Tout en rendant hommage à la Tunisie pour ses positions honorables et sincères vis-à-vis de la cause palestinienne, Abbas s’est dit confiant quant à la réussite du Sommet de Tunis à mobiliser le soutien nécessaire pour défendre les droits palestiniens.

“Le peuple palestinien gardera en mémoire l’engagement constant de la Tunisie aux côtés du peuple palestinien pour recouvrer la plénitude de ses droits légitimes”, a-t-il indiqué.

De son côté, Caïd Essebsi a réaffirmé la position immuable et constante de la Tunisie auprès du peuple palestinien et son engagement à défendre et à faire prévaloir sa cause juste dans les instances régionales et internationales.

Tout en réitérant la disposition de la Tunisie à coopérer avec les frères palestiniens et à soutenir leurs revendications légitimes pour la construction d’un Etat indépendant avec pour capitale Al-Qods Al-Sharif, le chef de l’Etat s’est dit totalement confiant dans la capacité du peuple palestinien à continuer de faire preuve de résistance et d’endurance pour relever les défis et surmonter toutes les difficultés.

“La cause palestinienne sera au centre des préoccupations du prochain sommet arabe prévu fin mars prochain à Tunis et au cœur des priorités de l’action arabe commune”, a assuré Caïd Essebsi, émettant le souhait de voir le président Mahmoud Abbas répondre présent à ce sommet.