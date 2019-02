Deux mémorandums d’entente ont été signés, vendredi, entre la Tunisie et le Turkménistan dans les domaines politique et diplomatique. Les deux mémorandums ont été signés à Tunis par le ministre des Affaires étrangères Khemaies Jhinaoui et son homologue Rashid Meredov.

Le premier mémorandum concerne les concertations au niveau des ministères des Affaires étrangères des deux pays.

Le deuxième porte sur la coopération entre l’Institut diplomatique pour la formation et les études (IDFE) et l’Institut des relations internationales relevant du ministère des Affaires étrangères du Turkménistan.

Le chef de la diplomatie du Turkménistan a souligné, à l’issue de sa rencontre avec Jhinaoui, la volonté de son pays d’intensifier les concertations bilatérales pour booster la coopération, jugeant indispensable de conclure dans les plus brefs délais davantage d’accords sur le commerce, l’économie, la recherche scientifique, le tourisme et l’éducation.

Rashid Meredov s’est félicité du niveau excellent atteint, ces dernières années, par les relations diplomatiques entre les deux pays dans le cadre des Nations Unies, saluant le soutien de la Tunisie aux initiatives de la République du Turkménistan dans le même cadre.

“La Tunisie est l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance de la République du Turkménistan”, a-t-il noté.

De son côté, Jhinoaui a indiqué que la visite du chef de la diplomatie du Turkménistan en Tunisie est historique à plus d’un titre. ” Cette visite a permis d’établir des relations entre les deux pays frères et d’identifier les opportunités de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’énergie et du tourisme “.

” La République du Turkménistan regorge d’énormes potentialités particulièrement dans les domaines culturel et économique “, a-t-il poursuivi.

Il a, à cet effet, réaffirmé la volonté de la Tunisie de poursuivre les concertations bilatérales afin de renforcer le cadre juridique et de signer dans le futur proche un programme d’échange entre les deux pays. Deux accords importants seront conclus, a assuré le ministre. ” Il s’agit d’un premier accord pour éviter la double imposition et d’un deuxième pour protéger et développer les investissements entre les deux pays “, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, Jhinaoui a affirmé avoir conclu un accord avec son homologue du Turkménistan pour intensifier la coopération et les concertations dans le cadre des Nations Unies et de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), au moment où la Tunisie se prépare à devenir membre du Conseil de sécurité.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Turkménistan Rashid Meredov est arrivé, vendredi, à Tunis, pour une visite de travail à l’invitation de son homologue Khemaies Jhinaoui.

Il s’agit de la première visite d’un ministre des Affaires étrangères du Turkménistan en Tunisie depuis l’instauration des relations diplomatiques entre les deux pays en novembre 1992.