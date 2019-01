La Bourse de Tunis a terminé la séance de lundi en repli, le Tunindex a enregistré une baisse de 0,20 %, à 7 201.41 points, dans volume d’affaire timide de 4,812 MD, selon MCP.

La Balance des variations a affiché 19 hausses contre 24 valeurs en repli. La SOTUVER a été le titre le plus actif, traitant un volume d’échanges de l’ordre de 0,794 MD, en se monnayant à 10,03 D (+1 %).

Dans le vert , LAND’OR gagne 2,98 %, à 8,96 D , suivi par le PGH qui s’est envolé de 2,95 % en s’échangeant à 13,95 D . Le titre “ASSURANCES STAR” a vu son cours progresser de 2,91 % à 123,10 D.

A la hausse également , le titre ATTIJARI LEASING avance de 2,46 %, à 15,40 D, tout comme le titre TUNISIE LEASING qui a gagné 2,28 % pour se stabiliser à 14,31 D.

A l’inverse , STB chute de 4 %, à 3,60 D, tout comme le titre SOPAT qui a baissé de 3,15 % à 1,84 D. Le titre SOTEMAIL a affiché une régression de 2,94%, en se monnayant à 1,98 D.

NEW BODY LINE et MPBS ont clôturé la séance en perdant respectivement 2,82 % et 2,79 % et en s’échangeant à 4,81 D et 3,48 D.