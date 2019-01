Démarrage du projet pilote d’utilisation de drones dans le secteur agricole à Sidi Bouzid

Le projet pilote d’utilisation de drones pour une meilleure gestion des projets de développement dans le secteur agricole a démarré vendredi 25 janvier 2019.

A noter que ce projet est le fruit d’une convention de partenariat conclue le 26 juillet 2018, entre la Tunisie, la Banque africaine de développement (BAD) et la municipalité de Busan en Corée du Sud. C’est le fonds coréen KOAFEC, administré par la BAD, qui finance ce projet à travers un don de près d’un million de dollars (soit environ 3 millions de dollars).

Ledit projet, qui sera mis en place dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, consiste à utiliser des drones dans la collecte des données relatives au secteur agricole pour améliorer notamment le pilotage et le suivi des périmètres irrigués et le développement agricole et rural intégré.

Développée pour faire face aux effets des changements climatiques, la technique permettra, également, de développer les outils de recensement agricole général et foncier.

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, qui donnait, vendredi, le coup d’envoi de ce projet, lors d’une cérémonie de remise des diplômes à des agents formés dans ce domaine, a souligné, que “l’utilisation des drones va permettre un gain de temps et de coûts”.

D’après lui, la technique aidera aussi à faire face aux catastrophes naturels, en particulier les incendies, et pourrait être utilisée dans le domaine de l’eau et du sol.