Président fondateur d’Amen Bank, Rachid Ben Yedder, est décédé ce mercredi 23 janvier 2019. C’est une icône du monde entrepreneurial tunisien qui nous quitte.

En effet, à partir du premier noyau créé par l’acquisition du Crédit Foncier et Commercial de Tunisie (CFCT) en 1971, la famille Ben Yedder aura réussi à fonder un des plus grands groupes économiques tunisiens aujourd’hui, en l’occurrence Amen Group. Ce groupe regroupe les cafés Ben Yedder et Bondin, Amen Bank, Tunisie Leasing, les assurances Comar et Hayett, les cliniques Amen, des Etablissements Parenin et Ennakl Automobiles, sans oublier d’autres dans la confiserie, l’oléiculture, les activités agricoles et hôtelières…

Et du moins qu’on puisse dire, il s’agit toutes des entreprises performantes, mais surtout avec des «valeurs d’éthique, de professionnalisme, de collégialité, de responsabilité, de transparence et de bonne gouvernance», indique un proche de la famille cité par notre confrère Leaders.

Autant dire que c’est tout le monde économique de la Tunisie qui pleure cet homme et cette famille hors du commun, tant ils ont largement contribué au développement du pays. Mais comme dit l’adage, les grands hommes laissent toujours des grandes oeuvres derrières eux. C’est le cas de Si Rachid Ben Yedder.

Que Dieu l’accueil dans son infinie Miséricorde.

WMC