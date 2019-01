Huawei, fournisseur global de solutions dans le domaine des Technologies de l’information et de la communication (TIC), a signé, jeudi 3 janvier 2019, un accord avec l’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication (AICTO) en collaboration avec le ministère tunisien des Technologies de la communication et de l’Économie numérique.

L’accord consiste à agir pour le progrès technologique et l’essor technique à travers un programme mettant en avant la promotion des TIC à l’échelle nationale, panarabe et internationale. Le secteur des TIC représente un enjeu majeur de développement stratégique et économique. Il se positionne en tant que secteur le plus prometteur pour l’avenir, doté d’un fort potentiel dont la croissance est assurée grâce à cet accord tripartite.

Huawei avait déjà mis en place nombre de projets avec le ministère des Technologies de la communication et de l’Économie numérique. «Nous sommes fiers des partenaires stratégiques du ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique pour sa stratégie nationale “Tunisie Digitale 2020”, auxquels le gouvernement tunisien attache une grande importance, particulièrement depuis début 2018, a déclaré Spark Zhang, directeur général de Huawei Tunisie. Nous nous positionnons en tant que membre en Tunisie le plus important du secteur des TIC».

En plus d’être un partenaire privilégié du ministère des Technologies, Huawei a déjà conclu auparavant des accords avec l’AICTO. Afin d’effectuer la transition numérique et de promouvoir les TICs au profit de toute la région arabe, l’AICTO a lancé avec Huawei début décembre 2018 au Caire son livre blanc sous le titre «Les TIC, pilier essentiel des politiques nationales».

Le document constitue une feuille de route pour la transformation numérique dans le monde arabe. Huawei a contribué à l’élaboration de cette œuvre en vue de jeter les fondements solides d’une société arabe numérique.