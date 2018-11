“Au cours des dernières années, la Tunisie a gagné 30 rangs dans le classement mondial de la liberté de la presse”, s’est félicité le secrétaire général de l’ONG “Reporters sans frontières” (RSF), Christophe Deloire, à l’issue de son entretien, jeudi 15 novembre, avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi.

“A la faveur de son histoire et de sa position sur la scène régionale, la Tunisie représente une véritable locomotive en matière de diffusion de la culture de la liberté d’expression et de la presse”, a encore souligné Deloire qui se trouve actuellement en visite en Tunisie pour participer aux premières assises internationales du journalisme de Tunis qui se tient du 15 au 17 novembre 2018 à Tunis.

Il a également tenu à saluer la participation du président de la République, Béji Caïd Essebsi, aux côtés de nombre de dirigeants du monde au lancement de la Déclaration internationale sur “l’Information et la Démocratie”.

Elaborée par une Commission composée de 25 personnalités de 18 nationalités, cette Déclaration vise notamment à garantir la liberté, le pluralisme et l’impartialité de la presse dans le monde.

Tout en saluant cette initiative, le président de la République a, de son côté, affirmé que son adhésion à la Déclaration internationale sur l’information et la démocratie s’inscrit dans le droit-fil de la consécration du choix de la Tunisie qui, a-t-il dit, a opté pour la démocratie en tant qu’unique voie pour jeter les fondements d’un Etat civil moderne.

La Consécration d’une information libre et impartiale a contribué considérablement à la réussite de l’expérience démocratique tunisienne, a-t-il souligné.

Lors sa participation le 11 novembre 2018 au Forum de Paris sur la Paix, le président de la République, Béji Caïd Essebsi a dit adhérer profondément à l’ensemble des principes et valeurs énoncés par l’initiative RSF sur “l’information et la démocratie”.

Reporters sans frontières (RSF) est une organisation non-gouvernementale à but non lucratif, reconnue d’intérêt public, indépendante, avec un statut consultatif à l’ONU, à l’Unesco, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples.

Basée à Paris, RSF dispose de bureaux, de sections ou de représentants dans 17 villes (Berlin, Bruxelles, Genève, Helsinki, Istanbul, Karachi, Kiev, Londres, Madrid, Mexico, Rio de Janeiro, San Francisco, Stockholm, Taipei, Tunis, Vienne, Washington), de correspondants dans 130 pays et d’une quinzaine d’organisations partenaires locales.