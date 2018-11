Les stocks en eau dans les barrages tunisiens s’élèvent à 1,112 milliards mètres cubes (m3) à fin octobre 2018, contre 556 millions de mètres cubes durant la même période de l’année 2017. Le taux de remplissage du barrage Sidi Barak se positionne au premier rang pour s’établir à 86%.

Les précipitations enregistrées en octobre 2018 ont contribué à alimenter les barrages à hauteur de 474 millions de m3, contre 29 millions de m3 pendant la même période de l’année dernière, selon les dernières statistiques du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Les barrages des gouvernorats du nord ont réceptionné 272 millions de m3 en jusqu’à fin octobre 2018, contre 16 millions de m3 en 2017, suivis ce ceux des gouvernorats du centre avec 128 millions de m3 contre 9 millions de m3 en 2017. Les barrages du Cap Bon ont obtenu 74 millions de m3 à fin octobre 2018 contre 4 millions de m3 seulement au cours de la même période de 2017.

Le barrage Sidi Barrak a réalisé un taux de remplissage de 86%, suivi du Barrage Mellegue (73%), puis Séjnène (57%), Bouhertma (34%) et enfin le barrage Sidi Salem avec 33% et Nebhana (31%).

La Tunisie mise sur les barrages pour renforcer l’approvisionnement en eau potable, après son traitement, outre le pompage des eaux dans les réseaux d’irrigation de plusieurs périmètres consacrés aux grandes cultures, sans oublier l’alimentation des nappes phréatiques et la protection contre les inondations.

La Tunisie a enregistré, pendant le mois dernier, une pluviométrie allant jusqu’à 220 millimètres à Sousse contre 92 mm durant la même période de l’année dernière.

Pour les autres gouvernorats, tels que Zaghouan, Jendouba et Bizerte, ils ont enregistré 202 mm, suivi du Grand Tunis, Béja et Monastir où les moyennes pluviométriques ont oscillé entre 181 et 184 mm.