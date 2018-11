La Bourse de Tunis a clôturé la semaine du 29 octobre au 2 novembre sur une note positive, le TUNINDEX ayant enregistré, vendredi 2 courant, une hausse de 0,11% à 7.400,93 points, dans un faible volume d’échanges de seulement 3,318 MDT.

Le titre BIAT a été le plus actif de la journée, drainant 1,407 MDT de ses capitaux, à 127,89 D, soit un gain de 1,50%.

Dans le vert, le titre UADH a enregistré la plus forte hausse de la séance, gagnant 5,68% à 1,86 D, suivi par SANIMED (5,32% à 1,78 D), SIMPAR (2,83% à 27,25 D).

Les titres SOTIPAPIER et ESSSOUKNA se sont bonifiés respectivement de 2,51% et 2,40%, finissant la séance à 4,49 D et 2,56 D.

Dans le rouge, le titre AIR LIQUIDE a chuté de 2,99% à 83,52 D, tout comme SIPHAT et UNIMED (-2,97% à 2,61 D) et (-8,15 D).