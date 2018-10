Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors annonce que le Centre national de l’informatique pour l’enfant (CNIPE) et tous les centres régionaux mobilisent des cadres spécialisés chargés de former les parents pour une bonne utilisation des logiciels les aidant à contrôler et protéger leurs enfants des risques du cyberespace.

Ces logiciels permettent de cacher les sites web suspects, de maîtriser le délai de la navigation, de fixer les horaires de l’usage de l’ordinateur et de choisir les jeux convenables à l’âge de l’enfant, lit-on dans un communiqué publié par le ministère, lundi 29 octobre.

Ce mécanisme de contrôle peut être téléchargé en utilisant le lien suivant www.cnipe.tn/controle-parental

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la campagne de sensibilisation lancée depuis début août dernier, dans le but de protéger les enfants des risques liés au cyberespace.

Cette campagne se base sur la règle de Serge Tisseron appelée “3-6-9-12” qui s’articule autour de quatre principaux axes:

– Pas d’écran avant 3 ans, ou tout au moins les éviter le plus possible.

– Pas de console de jeu portable avant 6 ans.

– Pas d’Internet avant 9 ans, et Internet accompagné jusqu’à l’entrée en collège.

– Internet seul à partir de 12 ans, avec prudence.

Selon la même source, une commission nationale visant à mettre en place un projet de stratégie nationale pour prévenir les risques du cyberespace a été mise en place.

Cette stratégie cible les parents, enfants, professionnels du secteur de l’enfance et des nouvelles technologies ainsi que des composantes de la société civile.