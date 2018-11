Malgré les mauvaises performances de l’immobilier –qui tendent à devenir récurrentes, y compris dans le pays en général- et celles –c’est une nouveauté, du moins pour ce qui est de cette année- du secteur des matériaux de construction, Poulina Group Holding (PGH) a vu son activité et ses revenus continuer à progresser à un rythme élevé durant les trois derniers mois.

A l’instar des deux premiers, le troisième trimestre 2018 de Poulina Group Holding s’affiche en rose et s’écrit en vert. En effet, durant les trois derniers mois, les indicateurs d’activité du groupe présidé par Abdelwaheb Ben Ayed ont été –presque- aussi bons que lors du premier semestre de l’année en cours.

Le troisième trimestre 2018 s’est caractérisé par un triple bond en avant : des revenus globaux (+16%, par rapport à ceux de la même période 2017), des investissements (91,8 MDT contre 45 MDT pour la même période en 2017, soit une croissance de 104%) et des exportations (+48%).

L’augmentation des revenus est imputable à la hausse des ventes export -qui ont évolué de 48%. Le boom des investissements a profité principalement aux matériaux de construction (avec 46,8 MDT, soit 51% du total, qui ont servi à la construction d’une usine de brique et d’une autre de céramique à Jbel Oust), aux produits de grande consommation (23,4 MDT, 25%) qui ont vu la réalisation de l’usine de raffinage des huiles à Dakar (Sénégal) avancer, aux métiers de l’intégration avicole qui ont bénéficié de la construction d’un nouveau centre d’élevage (16,8 MDT, 18% du total).

En chiffre absolu, ce sont les mêmes pôles qui continuent à tirer l’activité et les revenus du groupe, à savoir l’aviculture (36 MDT), les produits de grande consommation (27 MDT), l’emballage (11 MDT), le commerce et services (3 MDT), la transformation de l’acier (2 MDT) et les bois & biens d’équipement (0,7 MDT).

En pourcentage, le classement est légèrement différent, puisque c’est l’emballage qui arrive en tête (+32%), suivi des produits de grande consommation (+27%), de l’aviculture (+18%), du commerce et services et de la transformation d’acier (+6%), et des bois et biens d’équipement (+3%).

Les baisses de revenus ont toujours la même source : l’immobilier qui continue à enregistrer des pertes, à cause de la crise que connaît le secteur à l’échelle du pays. Même si on enregistre un léger mieux, puisque les pertes sont passées de 3 MDT (-7%) au premier trimestre à 2 MDT durant les 2ème (-26%) et 3ème (-23%). Mais la mauvaise nouvelle, c’est que les matériaux de construction sont eux aussi entrés dans une zone de turbulence, avec une régression de 1,7 MDT (-4%).