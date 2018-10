Tunisie : Le FMI satisfait des performances quantitatives

Dans son dernier rapport pays daté du 8 octobre 2018, le FMI a estimé que les autorités ont satisfait à tous les critères de performance quantitatifs et mis en œuvre deux des trois critères de référence structurels prévus pour le quatrième examen.

Pour le FMI, la reprise se poursuit dans un environnement difficile. La reprise s’est déroulée comme prévu dans le troisième examen, malgré les tensions sociopolitiques élevées et une nouvelle hausse des prix du pétrole.

La croissance s’est accélérée pour atteindre 2,8% au deuxième trimestre, tirée par l’agriculture et le tourisme, l’inflation a ralenti pour s’établir à 7,5% en août et le déficit du compte courant pour le premier semestre de l’année s’est amélioré de 1% du PIB.

Cependant, l’investissement reste faible, le chômage est élevé, en particulier chez les jeunes et les femmes, et le pouvoir d’achat des Tunisiens s’érode.

Le déficit budgétaire à la fin de juillet était inférieur aux prévisions, reflétant le paquet fiscal de 2018 et l’amélioration de la perception.

Il faut rappeler que le FMI avait recommandé de poursuivre les réformes des subventions énergétiques non ciblées, de gérer avec soin la masse salariale publique et de pérenniser les fonds de pension publics et privés, notamment.