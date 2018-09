Déjà présent au Maroc, l’American Center for International Labor Solidarity (ACILS) ouvre une section en Tunisie.

Dirigée par Hind Cherrouk (présidente), Kalthoum Bent Habib Chtara épouse Barkallah (trésorière) et Hedia Makhlouf (secrétaire générale), l’antenne tunisienne de cette association américaine entend contribuer à l’amélioration et au développement des conditions de travail et soutenir les organisations syndicales dans les pays d’Afrique du Nord.

Créé en 1997, le Centre américain pour la solidarité internationale du travail (ou Centre de solidarité) aide les travailleurs du monde entier à créer des syndicats indépendants et démocratiques.