Deux assemblées générales ordinaires, tenues le 30 mai 2018, ont changé le management de Qatar Diar Real Estate Investment-Tozeur et Qatari Diar Projects Management- Tunisia, les deux filiales tunisiennes du groupe qatari éponyme. Cinq nouveaux gérants (Khmis AI Msellmeni, Abdalla Assayed, Youssef AI Moslah, Walid Kaldari, et Fahd AI Asmagh, tous de nationalité qatarie) en remplacent aux commandes des deux sociétés les trois partants (Saad AI Atibi, Mohsen AI Mourakeb et Abdelaziz Aldhieb).