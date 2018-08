La Bourse de Tunis a débuté la séance du vendredi en baisse. Le Tunindex a reculé de 0,20% en enregistrant 8 350.04 points dans un volume total de 0,894 MD,selon Mena capital partners.

Dans le vert, le titre ELECTROSTAR grimpe de 5,31% à 1,98 D suivi par et CARTHAGE CEMENT et TAWASSOL GROUP HLODING qui gagnent respectivement 2,67% et 2,50% à 1,92 D et 0,41 D.

A la baisse, SERVICOM recule de 5,34% à 1,77 D, tout comme UADH et ESSOUKNA qui baissent respectivement de 2,92% et 2,67% à 1,66 D et 2,91 D.