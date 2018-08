La Bourse de Tunis clôture la séance du vendredi dans le rouge

La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi sur une note négative, avec un recul du Tunindex de 0,58% à 8.341,75 points dans un faible volume d’échanges de 4,987 MDT.

Le titre ONE TECH a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,582 MDT de ses capitaux, clôturant la séance à 18,30 D, soit un accroissement de 2,52%.

A la hausse, le titre SOPAT gagne 5,79% à 2,19 D suivi par UBCI qui a grimpé de 4,50% à 29,26 D. Le titre LAND’OR a progressé de 4,46% pour s’établir à 8,90 D.

Dans le vert, le titre SERVICOM s’est échangé à 1,97 D, soit une progression de 4,23%, suivi par le titre SIMPAR qui gagne 2,97% clôturant la séance à 32,55 D.

A la baisse, le titre TUNINVEST a chuté de 3,15% à 7,07 D suivi par SIAME qui s’est monnayé à 2,31D, soit un déclin de 2,94%; le titre BNA a signé un repli de 2,68% à 21 D.

Dans le rouge, les titres TAWASSOL GROUP HOLDING et DELICE HOLDING ont baissé respectivement de 2,43% et 2,24% à 0,40 D et 17,40 D.