Le ministre tunisien de la Défense, Abdelkrim Zbidi, s’est entretenu avec Louise De Sousa, ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, sur la coopération militaire tuniso-britannique et les moyens de la renforcer.

Abdelkrim Zbidi s’est félicité à cette occasion du niveau de la coopération entre les deux pays dans le domaine des renseignements à travers la formation et l’appui technique, soulignant l’importance pour l’institution militaire de promouvoir ses ressources humaines s’agissant notamment de la formation des formateurs qui auront à jouer un rôle crucial dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Selon un communiqué du département de la Défense, Zbidi a salué les efforts déployés par la mission diplomatique britannique en Tunisie pour renforcer la coopération bilatérale, exprimant le souhait de voir cette coopération progresser davantage à la faveur de la confiance mutuelle entre les deux pays.

De son côté, Louise De Sousa a affirmé qu’elle ne ménagera aucun effort pour aplanir les difficultés et identifier les meilleurs moyens à promouvoir la coopération entre la Tunisie et la Grande-Bretagne dans l’intérêt commun des deux pays et dans le cadre de la transparence et de la confiance mutuelle.