Ooredoo lance en avant-première les Smartphones Xiaomi Redmi 5A et Redmi S2

Des smartphones performants à prix très abordables ! Coup sur coup, et quelques semaines seulement après la France, Ooredoo Tunisie lance en avant-première les deux Smartphones Xiaomi Redmi 5A et Redmi S2 qui font fureur de par le monde.

Disponibles dès ce jeudi 26 juillet 2018, ces deux modèles connaissent un véritable succès à l’international, pour plus d’une raison. Le Xiaomi Redmi 5A, proposé en entrée de gamme dans sa catégorie au prix de 399 DT, se distingue par ses fonctionnalités et son aspect métallisé qui imite à merveille l’aluminium. Il offre 2 GB de RAM et 16 GB de ROM.

En montée de gamme, le smartphone Xiaomi Redmi S2, en mode Dual 12 + 5 MP, au prix de 599 DT, passe à 3 GB de RAM et 32 GB de ROM.

Se hissant en deuxième position en Chine, le constructeur Xiaomi est numéro 1 en Inde. La croissance de ses ventes en Europe connaît une ascension fulgurante frôlant les 1000% au 1er trimestre 2018. Avec 2,4 millions de smartphones vendus sur un trimestre, il est devenu le 4ème plus gros constructeur en Europe.

Acheter un smartphone Xiaomi Redmi 5A ou Redmi S2 s’avère ainsi un bon plan pour ceux qui cherchent la performance à prix abordable. Ooredoo Tunisie les rend disponibles pour vous !