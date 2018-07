La Bourse de Tunis débute la séance du mercredi en repli où le Tunindex affiche une légère baisse de 0.15% avec 8 053.62 points dans un volume total de 1.923MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre TAWASSOL GROUP HOLDING grimpe de 5.12% à 0.41 TND suivi par MONOPRIX et GIF FILTER qui gagnent respectivement 2.85% et 2.23% à 10.80 TND et 1.37 TND.

A la baisse, SITS recule de 2.76 % à 2.11 TND tout comme AMS et SERVICOM qui baissent respectivement de 2.17% et 1.78% à 0.90 TND 2.20 TND, toujours selon MCP.