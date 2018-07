Les exportations nationales ont enregistré une hausse de 8,6% aux prix fixes au cours du premier semestre 2018 pour atteindre une valeur de 20,355 milliards de dinars contre une hausse de 26,6% aux prix courants, selon l’Institut national de la statistique (INS), dans une publication sur le commerce extérieur.

Les importations ont réalisé, quant à elles, une progression de 1,9% aux prix fixes d’une valeur de 28,519 milliards de dinars contre une hausse de 20,8% pour ce qui est des importations aux prix courants.

L’INS impute cet écart au niveau du taux d’augmentation entre les prix fixes et les prix courants à la hausse enregistrée au plan des prix. Les produits exportés et ceux importés ont connu des hausses respectives de 16,6% et 18,6%.

Evolution du commerce extérieur hors énergie

Les échanges commerciaux nationaux hors énergie ont enregistré, au cours du premier semestre de l’année 2018, une hausse des prix de 15,9% concernant les exportations et de 20,1% pour ce qui est des importations, sachant que les prix des produits énergétiques ont connu au cours de la même période une hausse de 28,0% des exportations et de 5,5% s’agissant des importations.

Par ailleurs, les exportations aux prix fixes ont augmenté de 67,7% dans le secteur de l’agriculture et des industries agroalimentaires, et de 4% dans celui de l’énergie et des lubrifiants en comparaison avec la même période de 2017.

En revanche, les exportations des produits miniers, du phosphate et dérivés ont baissé de 11,2%.

Concernant les importations, les résultats du commerce extérieur aux prix courants ont révélé une croissance de 28,8% dans le secteur de l’énergie et des lubrifiants et une régression de 7,4% dans les domaines de l’agriculture et des industries agroalimentaires ainsi que dans le secteur des mines, du phosphate et dérivés (11,4%).