Le petit village de Djebba à Béja (nord-ouest de la Tunisie), érigé sur les hauteurs de djebel Gorra, tire désormais sa notoriété de ses fameuses “figues de Djebba” (ou “Karmous Djebba” en arabe), avec “Appellation d’origine contrôlée” (AOC), un label officiel certifiant la conformité du fruit à des exigences de qualité et de traçabilité.

Bien qu’il soit un coin paradisiaque, avec ses sources d’eau, son parc naturel et ses paysages naturels pittoresques, ce petit village de la délégation de Thibar n’a pu être désenclavé, visible et ouvert à davantage de visiteurs qu’au moment où ses figues, violettes et succulentes, rehaussées par le certificat AOC, ont pris le chemin vers les circuits de distribution en Tunisie et à l’étranger. Toute une dynamique a été créée autour de ce fruit succulent.

Mardi 10 juillet 2018, une journée d’ouverture de la campagne de la figue de Djebba a été organisée par le ministère de l’Agriculture, le Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits) avec l’appui du Projet d’accès aux marchés des produits agro-alimentaires et de terroir (Pampat), mis en œuvre à Djebba par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), moyennant un financement du secrétariat d’Etat à l’Economie suisse (SECO).

Des journalistes et des experts ont fait le déplacement au petit village de Djebba pour voir de près comment ce fruit à réussi à créer une dynamique économique, culturelle et touristique dans une petite localité rurale du nord-ouest tunisien.

Dans cette localité où vit une population d’environ 6.000 habitants, tout tourne autour de la figue. La production de ces fruits représente la principale source de revenus des familles, ce qui explique leur grand intérêt à valoriser davantage ce produit phare pour contribuer au développement de leur région.

La figue, une aubaine pour les locaux

Depuis 2014, plus de 60 agriculteurs de Djebba ont créé la Société Mutuelle des Services Agricoles (SMSA) “Djebba Fruits” dans le but de vendre directement sur les marchés des figues AOC certifiées de qualité supérieure.

La SMSA dispose désormais d’une unité de conditionnement à Djebba qui a obtenu l’agréage technique à l’export et d’un camion frigorifique qui assure le respect de la chaîne de froid jusqu’au point de vente final.

“Aujourd’hui, la société compte 120 femmes et hommes qui œuvrent pas uniquement à la promotion de la figue de Djebba mais à la valorisation de ses produits afin d’assurer une meilleure visibilité sur le marché local mais aussi à l’international”, a fait savoir la gestionnaire de SMSA Djebba, Lobna Mimouni.

Les Figues de Djebba avec le label AOC sont commercialisées sur le marché local et exportées aussi vers la France, le Canada et les Emirats Arabes Unis, a-t-elle encore ajouté.

Najah Ben Ammar, responsable au groupement “GIfruits” a indiqué, pour sa part, que la Tunisie a exporté, en 2017, 42 tonnes de cette variété de figue. Au total, 117 tonnes de figues de Djebba ont été commercialisées en 2017 sous le label “AOC” contre 3 tonnes en 2016. La production annuelle de ce fruit est estimée à 3.500 tonnes, a précisé le responsable.

Réseau de distribution et emploi…

“Sur le plan local, les efforts seront intensifiés pour multiplier les réseaux de distribution qui ont concerné en 2017 les deux supermarchés “Carrefour” et “Magasin général” pour les étendre, en 2018, à de nouveaux points de vente”, a encore ajouté Ben Ammar.

Pendant la campagne, la SMSA offre des opportunités de travail à un nombre important de Djebbaois à différents niveaux de la chaîne de distribution allant de la collecte au conditionnement jusqu’à l’acheminement de la marchandise vers les marchés. Pour la SMSA, l’AOC offre une plus-value claire: en 2016, les figues AOC se vendaient jusqu’à 80% plus chères que les figues standard.

La campagne des Figues de Djebba s’étale sur une période de 4 mois, depuis fin juin jusqu’en septembre, et attire du monde à ce village qui s’élève sur les hauteurs des champs de vignes et des forêts de pin d’Alep de Thibar.

Cette figue de la variété locale “Bouhouli”, qui ne pousse que dans cette localité de montagne, est le seul fruit de Tunisie à avoir reçu le label AOC. Elle a ainsi réussi à faire parler de ce village et à améliorer sa visibilité et, partant, à créer une nouvelle dynamique économique, culturelle et touristique en valorisant les traditions et l’histoire de la région.

Le festival…

Le Festival dédié à la figue de Djebba est, cette année, à sa 25ème édition. Il se tiendra du 14 au 31 juillet 2018 et comprendra des conférences scientifiques, des expositions de vente des produits de terroir, outre des spectacles d’animation pour les enfants..

En Tunisie, les produits de terroir et les labels de qualité liée à l’origine commencent à faire du chemin depuis plusieurs années. En novembre 2017, la Tunisie a organisé son premier concours de produits de terroir sous le leadership de l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA).

La figue de Djebba est aujourd’hui une success-story pour le “Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir” (PAMPAT), mis en œuvre par l’ONUDI en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et le GIFRUITS, avec un financement suisse de 4,2 millions d’euros.

Ce projet, qui s’est étalé sur la période 2013-2017, avait pour objectif d’apporter un appui aux populations locales en améliorant la performance de trois chaines de valeurs concernant des produits phares de la Tunisie: la figue de Djebba, la harissa de Kairouan et les figues de barbarie de Kasserine.