La Bourse de Tunis a terminé la séance du mardi 10 Juillet 2018 sur une note négative où le Tunindex a reculé de 0.017%, enregistrant 8056.07 points, dans un faible volume d’échanges de 2.483MTND, selon MCP.

Le Titre TELNET a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0.451 MTND à 11.10 TND, soit un accroissement de 2.20%.

A la Hausse, Le titre SIPHAT s’est monnayé à 2.96 TND soit une montée de 4.22% suivi par SOTRAPIL qui a augmenté de 2.91 % à 14.82 TND. Le titre ICF, quant à lui, a réalisé un relèvement de 2.91% clôturant la séance à 56.50 TND.

Dans le vert aussi, les titres MAGASIN GENERAL et SIMPAR qui ont gagné respectivement 2.87 % et 2.84% pour clôturer à 39.40 TND et 32.50TND.

A la baisse, le titre MODERN LEASING a chuté de 3.13% à 3.40 TND suivi par TAWASSOL GROUP HOLDING qui s’est monnayé à 0.33 TND soit un déclin de 2.94%. Le titre ALKIMIA quant à lui a réalisé une détérioration de 2.50 % à 33.10 TND.

Dans le rouge, les titres MONOPRIX et BH ont réalisé une baisse respective de 2.50% et 2.31% à 10.92 TND et 21.11TND.